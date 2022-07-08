Журналист из США раскритиковал Овечкина за отказ говорить о ситуации с Федотовым
Хоккейные журналисты Кайл Пэган раскритиковал форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за отказ говорить о ситуации с вратарем сборной России Иваном Федотовым.
«Овечкину задали этот вопрос, но он ответил, что не желает говорить об этом. Теперь я в нетерпении увидеть, как Федотов отомстит ему в будущем, играя с «Вашингтоном» за «Филадельфию». Овечкин — трус», — сказал Пэган в подкасте Crossing Broad.
1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Затем «СЭ» сообщил, что голкипер находится в воинской части номер 56529-3 (ранее ее номер был 59075) в Северодвинске — городе в Архангельской области.
Адвокат голкипера Федотова ранее заявил, что у его клиента никогда не было военного билета до отправки в армию и информация о покупке Иваном данного документа не соответствует действительности.
В начале мая Федотов подписал контракт с «Филадельфией» на год. В прошедшем сезоне 25-летний хоккеист выступал за ЦСКА и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022.
В СМИ сообщали, что Федотов был призван в армию из-за конфликта с ЦСКА.
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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