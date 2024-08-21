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Заслуженный тренер России Новиков поддержал решение ВХЛ использовать кириллицу на форме игроков

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Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал решение ВХЛ писать фамилии на форме игроков кириллицей.

Об изменениях лига объявила 20 августа.

«В ВХЛ перевод фамилий на русский язык с учетом того, что матчи проходят в нашей глубинке, абсолютно оправдан. А для иностранцев можно допустить надписи на английском языке. Когда коверкают наши фамилии — это диверсия. Когда ребята играют дома и их фамилии на родном языке, их родные и близкие все сразу видят. Им не нужно ничего выдумывать. А для наших парней это очень престижно», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Новый сезон ВХЛ стартует 2 сентября, в нем примут участие исключительно российские клубы. Всего в чемпионате сыграет 33 команды.

Хоккей
Юрий Новиков
ВХЛ
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