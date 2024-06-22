Защитник «Каролины» Орлов рассказал, каких бы результатов могли бы добиться россияне на международных соревнованиях

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов рассказал, каких бы результатов могли бы добиться российские хоккеисты на международных соревнованиях.

— Если бы российские хоккеисты сейчас выступали на международных соревнованиях, каких результатов могли бы добиться?

— Тяжело сказать. Потому что когда смотришь по телевизору, тяжело увидеть какие-то мелочи. Когда смотришь вживую или, тем более, играет против ребят, все по-другому воспринимаешь. Поэтому тяжело мне оценивать. Думаю, что результаты были бы хорошие. Потому что у нас есть хоккей, есть детские школы, которые развивают игроков. Не зря молодые ребята приезжают в НХЛ и пытаются там закрепиться.

— Третьяк недавно заявлял, что прорабатывается возможность игры с канадцами. Верите, что это реально?

— Я не знаю, не присутствую на переговорах. Хотелось бы, чтобы мы уже вернулись на Чемпионат мира, на Олимпиаду. Конечно, тяжело, что международных соревнований нет.

— Вы замечали, что иностранцы хотят, чтобы Россия играла?

— Нет особо таких разговоров. Все сконцентрированы на сезоне. Поэтому такого нет.

Российские спортсмены отстранены от участия в междунарожных соревнованиях из-за ситуации на Украине.