Захаров вновь возглавил сборную Белоруссии

Михаил Захаров стал новым главным тренером сборной Белоруссии, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Белоруссии.

Соответствующее решение принял исполком Федерации хоккея Белоруссии. Ранее 57-летний специалист возглавлял минскую «Юность». Ранее Захаров уже возглавлял сборную Белоруссии в качестве главного тренера: с 2003 по 2005 годы, а также в сезоне-2009/10.

В сезоне-2010/11 также был ассистентом главного тренера в тренерском штабе украинской национальной команды. В той же роли работал в штабе белорусской сборной на чемпионате мира-2018 в Копенгагене.