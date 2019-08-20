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Захаров вновь возглавил сборную Белоруссии

13:51

Михаил Захаров стал новым главным тренером сборной Белоруссии, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Белоруссии.

Соответствующее решение принял исполком Федерации хоккея Белоруссии. Ранее 57-летний специалист возглавлял минскую «Юность». Ранее Захаров уже возглавлял сборную Белоруссии в качестве главного тренера: с 2003 по 2005 годы, а также в сезоне-2009/10.

В сезоне-2010/11 также был ассистентом главного тренера в тренерском штабе украинской национальной команды. В той же роли работал в штабе белорусской сборной на чемпионате мира-2018 в Копенгагене.

Дополнительная информация

https://hockey.by/news/sobytie/news75294.html

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