Пятикратный обладатель Кубка Стэнли, призер Олимпийских игр Яри Курри ответил на вопросы журналистов на гала-матче в честь президента ИИХФ Рене Фазеля, который прошел в Санкт-Петербурге.

— Рене занимал свой пост почти 30 лет, — сказал Курри. — Это большое достижение. Приятно играть в таких матчах и встречаться с хоккеистами. Много лет мы были соперниками. Увидеться снова — это очень здорово.

— Какие главные вехи можете отметить в работе Фазеля?

— За 27 лет он сделал много правильных вещей. Для меня, как для игрока, больше всего запомнилась Олимпиада-1998 в Нагано. Это был большой прорыв для хоккея. На том турнире сыграли все лучшие. Рене Фазель всегда был за игроков, слушал их и старался помогать.