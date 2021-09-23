Хоккей
Новости
Чемпионат мира КХЛ НХЛ МЧМ по хоккею 2021 Еврохоккейтур
ВХЛ
МХЛ
Олимпиада
Результаты
Кубок мира
Кубок Первого канала
Юниорская сборная
Женский хоккей
Новости   //    Хоккей

Яри Курри: «Олимпиада-1998 в Нагано — прорыв для хоккея. На том турнире сыграли все лучшие»

21:34
Теги:

Пятикратный обладатель Кубка Стэнли, призер Олимпийских игр Яри Курри ответил на вопросы журналистов на гала-матче в честь президента ИИХФ Рене Фазеля, который прошел в Санкт-Петербурге.

— Рене занимал свой пост почти 30 лет, — сказал Курри. — Это большое достижение. Приятно играть в таких матчах и встречаться с хоккеистами. Много лет мы были соперниками. Увидеться снова — это очень здорово.

— Какие главные вехи можете отметить в работе Фазеля?

— За 27 лет он сделал много правильных вещей. Для меня, как для игрока, больше всего запомнилась Олимпиада-1998 в Нагано. Это был большой прорыв для хоккея. На том турнире сыграли все лучшие. Рене Фазель всегда был за игроков, слушал их и старался помогать.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Михаил Скрыль все материалы автора

Читайте также

Дубль Бурдасова не спас СКА от поражения в матче с «Салаватом Юлаевым»
Кандидат в президенты ИИХФ рассказал, что думает о России. Интервью возможного преемника Фазеля
«Сампдория» — «Наполи»: команда Спаллетти «в огне»
Россия обыграла Вьетнам и вышла в 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу
Дичь с презентации «Матч ТВ». Вспомнили скандальное видео с Дзюбой, подкололи Okko, приплели Зарему
vs
0
Офсайд