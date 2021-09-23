Яри Курри: «Олимпиада-1998 в Нагано — прорыв для хоккея. На том турнире сыграли все лучшие»
21:34
Пятикратный обладатель Кубка Стэнли, призер Олимпийских игр Яри Курри ответил на вопросы журналистов на гала-матче в честь президента ИИХФ Рене Фазеля, который прошел в Санкт-Петербурге.
— Рене занимал свой пост почти 30 лет, — сказал Курри. — Это большое достижение. Приятно играть в таких матчах и встречаться с хоккеистами. Много лет мы были соперниками. Увидеться снова — это очень здорово.
— Какие главные вехи можете отметить в работе Фазеля?
— За 27 лет он сделал много правильных вещей. Для меня, как для игрока, больше всего запомнилась Олимпиада-1998 в Нагано. Это был большой прорыв для хоккея. На том турнире сыграли все лучшие. Рене Фазель всегда был за игроков, слушал их и старался помогать.
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