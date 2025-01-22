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Сегодня, 17:03

Ягр продаст «Кладно» чешскому бизнесмену Томашу Драстилу

Сергей Ярошенко
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Двукратный обладатель Кубка Стэнл Яромир Ягр продает клуб «Кладно», сообщает idnes.cz.

По информации источника, обладателем 80 процентов хоккейной команды станет бизнесмен Томаш Драстил, остальные 20 процентов останутся за Ягром. Официальное объявление сделки произойдет 30 января на специальной конференции.

Отмечается, что главной целью чешского предпринимателя является развитие молодежной струкутры клуба и налаживание связей с городской администрацией Кладно.

Ягр приобрел контрольный пакет акций «Кладно» в 2011 году. С того момента Ягр совмещает карьеру игрока и владельца клуба. В этом сезоне 52-летний нападающий провел 26 матчей и набрал 11 (4+7) очков.

Источник: indes.cz
Яромир Ягр
Хоккей
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 47 32 15 69
2 Каролина 48 29 19 61
3 Нью-Джерси 49 26 23 58
4 Коламбус 47 22 25 51
5 Рейнджерс 47 23 24 50
6 Филадельфия 48 22 26 50
7 Питтсбург 49 20 29 48
8 Айлендерс 46 19 27 45
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 48 30 18 62
2 Флорида 48 28 20 59
3 Тампа-Бэй 46 25 21 53
4 Оттава 47 24 23 52
5 Монреаль 47 24 23 52
6 Бостон 48 23 25 52
7 Детройт 47 21 26 47
8 Баффало 47 18 29 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 48 31 17 65
2 Миннесота 47 28 19 60
3 Даллас 47 29 18 59
4 Колорадо 48 28 20 57
5 Сент-Луис 48 23 25 50
6 Юта 46 20 26 47
7 Нэшвилл 46 17 29 41
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 47 29 18 62
2 Эдмонтон 47 29 18 61
3 Лос-Анджелес 44 25 19 55
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 46 20 26 50
6 Сиэтл 48 21 27 45
7 Анахайм 47 18 29 42
8 Сан-Хосе 50 14 36 34
Результаты / календарь
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22.01 03:00
Филадельфия – Детройт
 2 : 1 ОТ
22.01 03:00
Монреаль – Тампа-Бэй
 3 : 2
22.01 03:00
Рейнджерс – Оттава
 5 : 0
22.01 04:00
Нэшвилл – Сан-Хосе
 7 : 5
22.01 04:00
Даллас – Каролина
 1 : 2
22.01 05:00
Эдмонтон – Вашингтон
 2 : 3
22.01 06:00
Ванкувер – Баффало
 2 : 3
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Анахайм – Флорида
 2 : 5
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