Ягр не готов завершать карьеру: «Хоккей — моя страсть, хочу оставаться в форме»

Нападающий Яромир Ягр не исключил, что продолжит выступать на высшем уровне.

Прошлый сезон стал для 53-летнего хоккеиста 37-м в карьере. С 2018 года чех выступает за родной клуб «Кладно», совладельцем которого является.

«Я все еще люблю хоккей и обожаю тренироваться. Не хочу превращаться в толстяка — сейчас даже немного похудел, сбросил 9 килограммов, и чувствую себя лучше. Для меня важно оставаться здоровым», — признался Ягр в эфире TNT Sports.

В прошлом сезоне он набрал 16 (5+11) очков в 39 матчах национального чемпионата.