"Я не мог в это поверить". Александр Фролов рассказал о смерти Юлии Началовой

Хоккеист Александр Фролов рассказал, как он узнал о смерти своей бывшей гражданской жены певицы Юлии Началовой.

- Мне мой друг прислал смс, сказал, что Юля ушла. И все. Я был обескуражен не мог в это поверить. У меня оставался номер Таисии (матери Юлии Началовой - Прим. "СЭ"), я написал свои какие-то чувства, соболезнования, как мог, - сказал Фролов в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Началова и Фролов встречались с 2011 по 2016 год. Сообщалось, что впоследствии хоккеист подал на певицу в суд из-за претензий по поводу денег, выплаченных за половину квартиры.