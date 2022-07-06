Выставлен на продажу именной перстень умершего арбитра Черенкова

В «Авито» выставлен на продажу именной перстень умершего в 2019 года хоккейного арбитра Александра Черенкова.

Черенков отсудил на высшем уровне более 800 матчей, обслуживая главным и линейным судьей матчи Высшей лиги СССР, МХЛ, РХЛ и Суперлиги России. В том числе отсудил 292 игры в КХЛ.

В сезоне-2014/15 Александр завершил судейскую карьеру, а затем работал инспектором на матчах Лиги, в сезоне-2015/16 года являлся преподавателем Академии судейства КХЛ. С 2016 года Черенков являлся руководителем учебно-методического центра Федерации хоккея Москвы.