Вячеслав Фетисов: «Главная заслуга Фазеля в том, что он убрал политику из хоккея»

Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отметил вклад президента ИИХФ Рене Фазеля в развитие мирового хоккея.

— Рене Фазель — великий человек. Мы дружим с ним больше сорока лет, — сказал Фетисов на открытии гала-матча в честь Фазеля. — Он был не только выдающимся судьей, но и большим другом. Мало кто знает, что, приезжая в Европу в конце 1970-х — начале 1980-х годов, он бесплатно лечил нам зубы. В 1988 году в Калгари Рене пришел к нам в раздевалку, чтобы поздравить нас с очередной победой на Олимпийских играх. И мы ему сказали: «Рене, быть тебе президентом ИИХФ».

27 лет динамичного развития нашей игры — это заслуга президента Международной федерации хоккея. Игра поселилась и в Азии, и в Африке, и в Австралии, и в Новой Зеландии. Это говорит о том, что проделан колоссальный объем работы. Самая главная заслуга Рене Фазеля в том, что он убрал политику из хоккея и дал возможность решать судьбу медалей на льду.