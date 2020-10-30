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Все матчи лиги Квебека на этой неделе перенесены на резервные дни

16:18
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Матч регулярного чемпионата лиги Квебека, которые должны были состояться на этой неделе, перенесены на резервные дни, сообщает пресс-служба турнира.

Причина переноса — вспышка коронавируса в Канаде. Причем на данны момент запрещено проводить матчи в городах, которые находятся в красной зоне. Решение по дальнейшим матчам будет принято на следующей неделе после совещания с руководителями медицинских органов Канады.

За последние сутки в Канаде зафиксировано 2 995 новых случаев заражения коронавирусом.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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