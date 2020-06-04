«Вова уже не мог ходить, а Слава прислал лекарство». Благородный поступок Быкова, который спас Крутова

Нина Крутова, супруга двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Владимира Крутова, рассказала о том, как ее мужу помог экс-форвард ЦСКА Вячеслав Быков.

— По нему вообще хоть анатомию можно было изучать. Профессор в Красногорской клинике в 2000-е говорил, что такое у него в первый раз. И все это тоже было связано с хоккеем. На каком-то матче в Канаде Вову на носилках унесли. Его так припечатали к борту, что я, глядя игру по телевизору, даже взвизгнула.

Так от этого удара у него потом внутри постепенно развивалась гематома, и она дала о себе знать уже спустя время после карьеры. В легких образовалась жидкость, более детально объяснить не могу. В какой-то момент Вова уже ходить не мог — тогда в госпиталь и повезли. Доктор долго не мог понять: вроде откачали жидкость — она опять появляется.

Очень помог многолетний врач сборной Олег Белаковский, а Слава Быков прислал с летчиком «Аэрофлота» ампулы с редким лекарством из Швейцарии. Без него операцию сделать не могли, а на всю Москву было всего две ампулы. Нужно было около десяти, причем быстро.

Слава нашел и договорился, чтобы доставили. Я в «Шереметьеве» ждала, как манны небесной. Выходит красавец-пилот, я сразу почему-то поняла — вот он! Сказал: «Нина, я как узнал, для кого везу лекарства — не представляете, что почувствовал. Как будто крылья моего самолета еще вдвое выросли!» Тут же повезла ампулы в Красногорск, и на следующий день его прооперировали. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью с женой Владимира Крутова — здесь