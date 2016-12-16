12:31 16 декабря | ХОККЕЙ

Владислав Третьяк: "У России не должно быть проблем с получением права на проведение турниров"

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Президент ФХР Владислав Третьяк считает, что у России не должно быть проблем с получением права на проведение новых турниров. Напомним, на этой неделе Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) перенесла чемпионат мира-2017 из Сочи в другое место.

- С учетом того, что происходит с бобслеем, отменили чемпионат мира, насколько это может повлиять на шансы России получить какие-то турниры?

- Как я чувствую – у нас не должно быть проблем. Никто не застрахован, но пока посыла в хоккее такого нет. Было уже, когда некоторые страны обратились в ИИХФ с просьбой отменить чемпионат мира в Белоруссии. Но все члены совета сказали, что мы в политику не играем. Для нас самое главное – это наш вид спорта.

- Когда будет решение по молодежному чемпионату мира в Новосибирске?

- Это на конгрессе решится, примерно в мае. (Игорь ЕРОНКО)

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