Владислав Третьяк: "Надо гордиться победами как на Кубке Вызова-79"

Лучший вратарь ХХ века, а ныне президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о подробностях исторической победы сборной СССР над звездами НХЛ в Кубке Вызова на торжественном вечере в Музее хоккея, посвященном 40-летию турнира.

– Непонятно, почему мы не говорим о наших победах – как будто стесняемся, – заявил Третьяк. – Был в 1981 году Кубок Канады, в финале которого мы выиграли 8:1. Были блистательные победы, и, к сожалению, мы мало о них говорим. Кубок Вызова – три игры, очень мощные, проходили в Мэдисон-Сквер-Гарден, лучшие звезды НХЛ и наши звезды – мы это событие как-то слабо освещаем. Я считаю, что на этих победах надо воспитывать молодежь; рассказывать о них, показывать по телевидению. Не надо стесняться, здесь есть чем гордиться! (Евгений Белоусов)