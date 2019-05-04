Президент России Владимир Путин​ поприветствовал участников и гостей VIII Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги.

– Приветствую вас в Сочи на Всероссийском фестивале по хоккею среди любительских команд, – говорится в телеграмме на официальном сайте президента России. – Отрадно, что движение любителей и поклонников хоккея в нашей стране с каждым годом укрепляет свой потенциал и сегодня охватывает большинство российских регионов. Создаются новые команды, открываются молодежные и детские секции. Столь впечатляющие результаты были достигнуты во многом благодаря огромной, востребованной работе талантливых, энергичных, увлеченных людей – участников Ночной хоккейной лиги, их искреннему стремлению содействовать развитию массового спорта в России.