Владимир Потанин: «Ночная хоккейная лига работает для того, чтобы тысячи любителей хоккея смогли приобщиться к спорту»

Российский предприниматель и государственный деятель Владимир Потанин прокомментировал старт турнира «Кубок Легенд» с участием звезд российского хоккея.

— В Кубке Легенд, конечно, важен спортивный принцип. Этот матч проходил в условиях, приближенных к чемпионату. Конечно, соперники друг друга щадили и не включали излишней жесткости, но, тем не менее, борьба была. Прежде всего за это зрелище мы должны поблагодарить ребят, которые стоят рядом со мной — Пашу Буре и Валеру Каменского. Это они создают это сказку для зрителей и для всех нас. Главные бенефициары этого события — в первую очередь, зрители. По-моему, старт турнира удался. Ночная хоккейная лига функционирует для того, чтобы тысячи любителей хоккея смогли поиграть, посоревноваться и приобщиться к данному виду спорта. Такого рода мероприятие — лучшая пропаганда хоккея. (Алена Гребенькова)