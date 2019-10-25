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Владимир Плющев: «На Кубке Карьяла у молодежи сборной России будет шанс проявить себя»

25 октября 2019, 23:48
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал состав национальной сборной на Кубок Карьяла, который пройдет в Хельсинки с 7 по 10 ноября.

— Любой этап Евротура — хороший шанс для тренерского штаба проверить молодых игроков, хорошо зарекомендовавших себя в играх в КХЛ. В связи с отсутствием по разным причинам ряда опытных игроков, у молодежи появится шанс проявить себя. Кого-то тренеры взяли авансом с прицелом на весенний чемпионат мира. Кто из ребят сможет себя проявить, наверняка попадет на домашний этап Евротура — Кубок Первого канала, — сказал Плющев.

Без Капризова и Григоренко, из СКА и ЦСКА — 10 человек. Состав сборной России на Кубок «Карьяла»

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