Владимир Крикунов: "Афиногенов не собирается уступать место в составе молодым"

Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов заявил, что доволен работой 39-летнего нападающего Максима Афиногенова во время предсезонных сборов и турниров.
– Он очень одаренный, – цитирует Крикунова официальный сайт "Динамо". – И не собирается уступать место в составе молодым. Скорость не пропала, и я доволен его игрой.
Напомним, что Афиногенов дебютировал за "Динамо" в 1995 году. Он вернулся в московский клуб в 2018-м. В прошлом сезоне нападающий провел в КХЛ 10 матчей и набрал 5 (4+1) очков.
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https://www.dynamo.ru/news/82122-v__finale_vyiydet_sil_neyshiy_sostav
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