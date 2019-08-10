Владимир Крикунов: "Афиногенов не собирается уступать место в составе молодым"

Главный тренер "Динамо"​ Владимир Крикунов заявил, что доволен работой 39-летнего нападающего Максима Афиногенова во время предсезонных сборов и турниров.

– Он очень одаренный, – цитирует Крикунова официальный сайт "Динамо". – И не собирается уступать место в составе молодым. Скорость не пропала, и я доволен его игрой.

Напомним, что Афиногенов дебютировал за "Динамо" в 1995 году. Он вернулся в московский клуб в 2018-м. В прошлом сезоне нападающий провел в КХЛ 10 матчей и набрал 5 (4+1) очков.