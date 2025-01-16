Василий Анохин назвал задачей «Славутича» выход в плей-офф чемпионата Белоруссии

Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал, что перед хоккеистами «Славутича» стоит задача выйти в плей-офф чемпионата Белоруссии.

По словам главы региона, тренерский штаб «Славутича» подготовил новую команду и напомнил о победе клуба в предсезонном Кубке Дубко в Гродно.

«Первоочередная задача — попасть в плей-офф по итогам регулярного чемпионата. А дальше в играх на выбывание начнется совсем другой хоккей. И там уже все возможно», — цитирует Анохина ТАСС.

«Славутич» был создан в 2010 году, однако приостанавливал свои выступления на профессиональном уровне в 2017 году по финансовым причинам. В 2024 году смоленский команда была возрождена и вернулась к игре в высшем дивизионе чемпионата Белоруссии.