Васильев предложил отправить Гашека на лечение из-за слов о Медведеве

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на письмо бывшего вратаря сборной Чехии по хоккею Доминика Гашека в адрес МОК и ИИХФ.

В своем обращении двукратный обладатель Кубка Стэнли заявил, что зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожал ему убийством, и попросил организации разобраться в этой ситуации. Президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что федерация рассмотрит письмо Гашека по поводу «угроз» со стороны Медведева на следующем совете.

«Паранойя лечится только стационарно. Думаю, он сам уже не понимает, что с ним происходит. Поэтому родственникам надо положить его в клинику для тщательного обследования и потом ждать вынесения вердикта, а потом уже стационарное лечение. Очень печально, что великий спортсмен превратился в больного человека», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Васильева.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» назвал Гашека больным человеком.