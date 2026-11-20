«Вашингтон» — «Баффало»: во сколько начало матча НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» и «Баффало Сэйбрз» сыграют в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в пятницу, 20 ноября, по московскому времени. Матч пройдет на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне (США) и начнется в 03.00 мск.
Где смотреть матч «Вашингтон» — «Баффало»
Искать трансляции можно в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте и на платформе «VK Видео».
Следить за ходом матча, статистикой Александра Овечкина и результатом встречи можно в хоккейном матч-центре «СЭ».
«Вашингтон» в предыдущем матче 17 ноября на выезде уступил «Тампа-Бэй» (2:5). Это третье поражение столичной команды подряд. После 19 встреч «Кэпиталз» набрали 20 очков и занимают пятое место в Столичном дивизионе.
«Баффало» в последней игре проиграл «Филадельфии» (3:4). Нападающий Тейдж Томпсон набрал два результативных балла. После 21 матча «Сэйбрз» имеют 20 очков и располагаются на шестой строчке Атлантического дивизиона.
В составе «Вашингтона» выступает российский нападающий Александр Овечкин. Его индивидуальная статистика будет доступна в матч-центре после начала встречи.
НХЛ: календарь матчей, результаты игр, турнирные таблицы, статистика Овечкина и последние новости — на «СЭ»
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|29
|20
|9
|43
|2
|Авангард
|28
|17
|11
|36
|3
|Амур
|28
|16
|12
|34
|4
|Нефтехимик
|30
|15
|15
|34
|5
|Автомобилист
|28
|15
|13
|33
|6
|Салават Юлаев
|28
|14
|14
|30
|7
|Трактор
|29
|12
|17
|30
|8
|Барыс
|29
|14
|15
|29
|9
|Ак Барс
|31
|13
|18
|29
|10
|Сибирь
|30
|11
|19
|26
|11
|Адмирал
|27
|11
|16
|25
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|29
|21
|8
|44
|2
|Локомотив
|28
|20
|8
|41
|3
|Северсталь
|29
|18
|11
|38
|4
|Спартак
|30
|15
|15
|35
|5
|Торпедо НН
|28
|16
|12
|35
|6
|Динамо М
|30
|14
|16
|33
|7
|Шанхай Дрэгонс
|28
|14
|14
|31
|8
|Динамо Мн
|29
|12
|17
|31
|9
|СКА
|28
|14
|14
|30
|10
|Лада
|29
|7
|22
|19
|11
|Сочи
|29
|8
|21
|17
|24.11
|12:30
|Адмирал – Ак Барс
|- : -
|24.11
|17:00
|Трактор – Лада
|- : -
|24.11
|17:00
|Салават Юлаев – Нефтехимик
|- : -
|24.11
|17:00
|Металлург Мг – Динамо Мн
|- : -
|24.11
|19:30
|Динамо М – Автомобилист
|- : -