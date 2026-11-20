«Вашингтон» — «Баффало»: во сколько начало матча НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» и «Баффало Сэйбрз» сыграют в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в пятницу, 20 ноября, по московскому времени. Матч пройдет на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне (США) и начнется в 03.00 мск.

НХЛ. Регулярный чемпионат

20 ноября, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Баффало

Где смотреть матч «Вашингтон» — «Баффало»

Искать трансляции можно в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте и на платформе «VK Видео».

Следить за ходом матча, статистикой Александра Овечкина и результатом встречи можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

«Вашингтон» в предыдущем матче 17 ноября на выезде уступил «Тампа-Бэй» (2:5). Это третье поражение столичной команды подряд. После 19 встреч «Кэпиталз» набрали 20 очков и занимают пятое место в Столичном дивизионе.

«Баффало» в последней игре проиграл «Филадельфии» (3:4). Нападающий Тейдж Томпсон набрал два результативных балла. После 21 матча «Сэйбрз» имеют 20 очков и располагаются на шестой строчке Атлантического дивизиона.

В составе «Вашингтона» выступает российский нападающий Александр Овечкин. Его индивидуальная статистика будет доступна в матч-центре после начала встречи.

НХЛ: календарь матчей, результаты игр, турнирные таблицы, статистика Овечкина и последние новости — на «СЭ»