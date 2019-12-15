Валерий Конов: «Использовать допинг на Олимпиаде-2014 сборной России никто не предлагал»

Бывший главный врач сборной России по хоккею Валерий Конов высказался о Григории Родченкове. Конов заявил, что команда не принимала допинг.

— В своих дневниках Родченков писал, что ему, вам и Зинэтуле Билялетдинову предлагали применять коктейль «Дюшес», якобы маскировавший в организме спортсменов запрещенные вещества, но и он, и ваш штаб отказались от этого. Как проходили те переговоры?

— Подробности тех бесед — закрытая информация, — цитируют Конова «Известия». — Тем более прошло больше пяти лет, всех деталей уже не помню. Но никто на нас тогда не давил и не требовал применять что-то запрещенное. Использовать допинг в Сочи нам никто не предлагал. Могу только сказать, что мы с Билялетдиновым чисты перед хоккеем. Как и вся команда. Если уж даже Родченков это отмечает в своих дневниках, то, по-моему, здесь все очевидно.

— После откровений Родченкова пошли шутки, что ваша команда оказалась без медалей в Сочи из-за отказа от допинга.

— Да нет, не в этом дело. Причин той неудачи много. Я в принципе их знаю, но мне некорректно будет говорить за тренеров. Физически команда готова была хорошо — она провела качественные сборы в Новогорске и Казани. Дальше сложился ряд факторов. Где-то удачи не хватило, где-то, может быть, вратарский момент сказался. И потом, честно говоря, нам всем внушили какую-то уверенность, что Россия обязана выигрывать эту Олимпиаду. Часто такое заканчивается плохо — вспомните Игры-1980 в Лэйк-Плэсиде, когда наша великая сборная СССР проиграла студентам из США.

Не могу сказать, что в Сочи была самоуверенность, но где-то перегорели. В чем я точно уверен — дома играть крупные турниры намного труднее. Ощутил это на себе еще во время чемпионата мира 2007 года в Москве, когда мы обидно проиграли в полуфинале финнам и заняли только третье место. И потом с ними же не совладали в четвертьфинале сочинской Олимпиады. Нам там создали хорошие условия. Например, сделали отличную столовую. Один раз я ходил туда с Овечкиным и Малкиным. После еды отправились с ними к арене. И пока шли, человек 20 остановили их, чтобы взять автографы или сфотографироваться. Потом я уже сказал тренерам: давайте будем ездить на арену на автобусе, а то хождение среди толпы фанатов расхолаживает. К тебе подходят люди, фотографируются, задают вопросы, и ты не можешь сосредоточиться, хотя перед тренировкой должен быть максимально сконцентрирован.