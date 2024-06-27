Каменский — о смерти Березина: «Это шок. Светлая память»

Бывший нападающий сборной России Валерий Каменский в комментарии для «СЭ» отреагировал на смерть экс-игрока «Торонто» Сергея Березина в возрасте 52 лет.

«Знал его хорошо. Он из Воскресенска, как и я. Это шок. Жалко, когда такие люди уходят. Подробности я, к сожалению, не знаю. По неподтвержденной информации, у него что-то было с печенью. Хороший парень и игрок. Светлая память. Будем помнить, особенно в Воскресенске», — сказал Каменский «СЭ».

В общей сложности Березин сыграл 502 матча в регулярных чемпионатах, набрав 286 (160+126) очков. Помимо «Мэйпл Лифс» он выступал в НХЛ за «Финикс», «Монреаль», «Чикаго» и «Вашингтон».