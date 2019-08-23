Валерий Брагин считает сборные Швеции и Финляндии сильнее Чехии

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин оценил игру команды в стартовом матче на Турнире четырех наций против Чехии (4:1).

— Первая игра часто получается моментами сумбурная. Возможно, на нее еще повлиял тот момент, что тренировались мы на холодной арене, а здесь было тепло. Думаю, сегодня ребята продышались, и завтра им будет легче в этом плане, — приводит слова тренера официальный сайт ФХР.

Моментами команда играла неплохо. Конечно, большое удаление в третьем периоде немного смазало впечатление, ребята прекрасно понимают, что так делать нельзя. Но отдельными отрезками сегодня мы действовали неплохо.

У чехов действительно молодая команда. Сильнее ли сборные Швеции и Финляндии, чем они? Думаю, да. Их матч между собой сегодня прошел с большим количеством голов, обе команды сыграли на атаку.