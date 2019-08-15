Валерий Брагин: «Павел Ротенберг хорошо проявил себя в играх в ВХЛ»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал о ходе подготовки к российскому этапу Турнира четырех наций.

— Сначала проведем сбор, у нас 28 хоккеистов, — приводит слова тренера официальный сайт ФХР. -Потом определимся с теми, кто поедет на сам турнир. Сейчас посмотрим и на состояние ребят, которые уже вызывались в сборную, и на тех, кого вызываем впервые. Например, на Даниила Пыленкова из «Русских Витязей», на нападающего Павла Ротенберга, он хорошо проявил себя в играх в ВХЛ. Есть Родион Амиров, я его видел на ЮЧМ, там он сыграл здорово, сейчас проходил сбор с командой мастеров «Салавата Юлаева».

— Теоретически, выступление за юниорскую сборную может быть трамплином на молодежный чемпионат мира?

— Посмотрим, все в руках кандидатов. Игроки старательные и обученные, шанс продемонстрировать свои навыки они заслужили. Соревнование в Перми — важный этап подготовки к молодежному чемпионату мира, потому что впереди только Суперсерия — это уже генеральная репетиция перед чемпионатом мира.

Но тут дело не только в МЧМ. У нас сейчас вся стратегия сборных направлена на подготовку к Олимпиаде 2022 года. Любой игрок, если он будет работать и развиваться — имеет шанс попасть в число тех, кто будет представлять нашу страну в Пекине. Такие примеры есть — тот же Кирилл Капризов, который очень быстро прошел путь от игры в молодежной сборной до звания олимпийского чемпиона. Поэтому проявлять себя сейчас самое время.

Напомним, что российский этап пройдет в Перми с 23 по 25 августа.