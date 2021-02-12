Валентин Зыков будет играть во втором дивизионе чемпионата Швеции

Хоккейный клуб МОДО объявил о подписании контракта с нападающим Валентином Зыковым. Россиянин проведет в шведской команде остаток сезона-2020/21. МОДО играет во второй по силе лиге.

В активе 25-летнего хоккеиста 55 игр в НХЛ. Последним клубом Зыкова был «Вегас». В прошлом сезоне российский нападающий в 15 матчах НХЛ забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи.