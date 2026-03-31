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В Тульской области наградили чемпионов России по следж-хоккею

31 марта в Тульской области на РУТБ «Ока» в городе Алексине состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров чемпионата России по следж-хоккею-2025/26 «Высшая лига».

В финальном этапе чемпионата приняли участие восемь лучших команд России. За титул чемпиона в решающих матчах боролись «АКМ-следж» и «Югра». Победителем всероссийских соревнований стала команда «АКМ-следж». Тульский коллектив одержал три победы подряд над принципиальным соперником из Ханты-Мансийска в рамках чемпионата и завоевал титул двукратного чемпиона России. Это большое достижение для системы «Академия хоккея им. Б. П. Михайлова» и Тульской области в целом.

«Второй чемпионский титул подряд — это не просто большой успех, это уже показатель класса. Важно и дальше продолжать движение вперед. Ваша игра и ваши достижения — отличный пример того, что никакие жизненные обстоятельства не могут помешать людям с железной силой воли добиваться высоких результатов», — поздравил СХК «АКМ-следж» с победой помощник президента РФ, заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Алексей Дюмин.

Генеральным спонсором чемпионата России и официальным партнером Федерации ПОДА традиционно выступила группа компаний «Полипласт». Мероприятие организовано при поддержке правительства Тульской области.

Председатель совета директоров ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов поблагодарил помощника президента РФ Алексея Дюмина за поддержку, поздравил команду и весь коллектив академии им. Б. П. Михайлова с победой:

«Подтвердить статус чемпиона России сложнее, чем завоевать его впервые. И наши ребята из «АКМ-следж» справились с этой задачей блестяще, во второй раз подняв трофей над головой, доказав, что упорство и труд непременно приводят к победе. Желаю команде здоровья, сил и всегда идти только вперед!»

К поздравлениям победителей присоединился двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов: «Вы мужественные люди, это очень сложный вид спорта, и вы делаете огромное доброе дело, выступая на чемпионате России и показывая отличный результат. Поздравляю с чемпионством и желаю еще больше побед».

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