Хоккей
Новости
Чемпионат мира КХЛ НХЛ МЧМ по хоккею 2021 Еврохоккейтур
ВХЛ
МХЛ
Олимпиада
Результаты
Кубок мира
Кубок Первого канала
Юниорская сборная
Женский хоккей
Новости   //    Хоккей

В составе сборной России на Кубок Карьяла произошли шесть замен

14:11
Теги:

В составе сборной России на Кубок Карьяла произошли семь замен, сообщает официальный Twitter Федерации хоккея России.

Вместо Тимура Билялова, Кирилла Кирсанова, Данила Башкирова, Ильи Сафонова, Ивана Дидковского и Павла Тютнева в национальную команду вызваны Дмитрий Шугаев, Даниил Вовченко (оба — «Северсталь»), Александр Елесин («Локомотив»), Иван Чехович, («Торпедо»), Виталий Абрамов («Трактор), а также Иван Зинченко («Витязь»).

Кубок Карьяла стартует 11 ноября игрой между сборными России и Финляндии.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/russiahockey/status/1457660919543107584

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Трусова не поедет на «Гран-при Японии». Это олимпийская катастрофа?
1
0