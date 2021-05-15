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В словенскому аэропорту потеряли багаж с экипировкой сборной Украины

03:37

Сборная Украины отправила в Словению на хоккейный турнир Beat COVID-19 Ice Hockey Tournament. В словенском аэропорту потеряли багаж украинской команды.

«Сборная Украины прибыла в словенскую Любляну, однако вещи игроков, среди которых были инвентарь и экипировка — нет. Ожидается, что багаж нашей национальной команды должен быть доставлен в Любляну завтра, 15 мая. Учитывая эти обстоятельства, матч Украины с Польшей, который запланирован 15 мая на 14:00, будет перенесен на другое время дня. Точное время начала игры будет известно позже», — говорится в заявлении на сайте Федерации хоккея Украины.

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