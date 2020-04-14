В Швеции переоборудуют ледовую арену в морг на время пандемии коронавируса, сообщает HockeyNews.se. Сообщается, что данная участь постигнет арену «Мелархойден» в Стокгольме, где тренировалась молодежная команда «Юргордена».

Отмечается, что в Стокгольме могут принять аналогичные меры и по отношению к другим ледовым аренам.

— Сейчас у нас есть свободные места для 335 умерших, мы можем также дополнительно изыскать места для 500-700 погибших, — приводит HocheyNews.se слова шведского чиновника Йоакима Ярнрида. — Мы уже связались с администрацией кладбищ и руководством Стокгольма на случай использования ледовых дворцов спорта в качестве моргов. Очень жаль, что так происходит, но для нас важно достойно обращаться с умершими. Количество переоборудованных катков будет зависеть от того, как будет развиваться пандемия.

По данным Worldometers на утро 14 апреля, в мире зарегистрирован 1 925 571 случай заражения коронавирусом. За весь период зарегистрировано 119 718 летальных исходов, всего выздоровело 452 178 человек.