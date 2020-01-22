В подмосковных Лужках состоится хоккейный турнир «Кубок Легенд»

25 и 26 января в Подмосковье на открытой ледовой арене комплекса «ЛУЖКИ.клуб» состоится шестой «Кубок Легенд» с участием звезд отечественного хоккея. Впервые в истории инициатором проведения и организатором турнира выступила Ночная Хоккейная Лига при поддержке компании «Норникель». В первенстве примут участие команды прославленных хоккейных клубов: ЦСКА, «Спартака», московского «Динамо» и «Крыльев Советов».

В первый игровой день, 25 января, «Спартак» встретится с «Крыльями Советов», а ЦСКА — с «Динамо». Команды, уступившие в полуфинальных парах, 26 января сыграют в матче за третье место, а победители сойдутся в финале.

«Кубок Легенд» — турнир, в котором выступают заслуженные хоккеисты, завершившие свою карьеру. Зрителей вновь порадуют такие мастера, как Александр Якушев, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов, Александр Могильный, Павел Буре, Сергей Федоров, Александр Кожевников, Юрий Ляпкин, Игорь Болдин, Илья Бякин, Александр и Владимир Голиковы, Андрей Коваленко, Валерий Каменский, Василий Первухин, Виталий Прохоров, Виктор Шалимов, Сергей Шепелев и многие другие.

К именитым хоккеистам присоединятся глава Попечительского совета Ночной Хоккейной Лиги, двукратный обладатель «Кубка Легенд», президент компании «Норникель» Владимир Потанин, народный артист Российской Федерации, саксофонист Игорь Бутман, заслуженный артист России Виктор Дробыш и футболист Александр Мостовой.

— В этом году организатором турнира выступила Ночная Хоккейная Лига, и это символично, ведь при лиге есть «Совет Легенд» в составе которого большинство участников кубка, — сказал двукратный олимпийский чемпион, генеральный директор Ночной Хоккейной Лиги Алексей Касатонов. — В начале хоккейного пути мы играли как раз на таких открытых площадках во дворах и на школьных стадионах, всегда приятно вновь окунуться в эту атмосферу, да еще и в таком звездном составе. Мы с легендами понимаем, что, принимая участие в подобных турнирах, способствуем развитию массового хоккея и собственным примером показываем, что прийти в спорт, стать выдающимся игроком можно, просто начав играть в коробке с друзьями. Развитие массового и любительского спорта является одной из главных задач лиги, и сейчас легенды все чаще стараются принимать участие в подобных турнирах, выезжать в регионы, проводить мастер-классы для детей и любителей.

Первый розыгрыш «Кубка Легенд» прошел в 2011 году, с 2015 он стал ежегодным. В первых четырех турнирах победу неизменно одерживал самый титулованный хоккейный клуб России — ЦСКА. В пятом по счету турнире впервые победу одержал «Спартак», обыграв ЦСКА в финале по буллитам.

РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА:

25 января 2020, суббота

13:00 «Спартак» — «Крылья Советов»

15:00 ЦСКА — «Динамо»

26 января 2020, воскресенье

14:00 Матч за третье место

16:00 Финал

18:30 Церемония закрытия и награждения победителей турнира.