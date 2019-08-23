В парке «Сокольники» начал работать хоккейный комплекс «Академия «Спартак»

На территории одного из самых больших парков столицы, парка «Сокольники», начал свою работу новый современный многофункциональный хоккейный комплекс «Академия «Спартак».

Основной целью реализации проекта ставится создание условий для увеличения числа жителей столицы, занимающихся физической культурой и спортом, развитие массового спорта, в том числе детского и юношеского. Именно поэтому здесь все создано для подготовки не только профессиональных спортсменов, но и любителей, тех, кто является приверженцем здорового образа жизни и активного отдыха.

На территории хоккейного комплекса площадью 10 тысяч кв.м. расположены четыре современные ледовые площадки. Две из них, «финская» и «канадская», соответствуют стандартам ИИХФ для тренировок и соревнований хоккеистов и фигуристов. Помимо этого, одно из полей оснащено специальным оборудованием, предназначенным для комфортных тренировок команд по следж-хоккею. Две другие площадки — меньших размеров (40х20 м) — специально рассчитаны для индивидуальных тренировок, детских командных игр и тренировок малыми составами.

Также в хоккейном комплексе есть спортивный зал для дополнительной подготовки спортсменов и занятий игровыми видами спорта — баскетболом, флорболом, мини-футболом. Кардиозона с велотренажерами, площадка для силовых тренировок и растяжки с современным спортивным инвентарем — все для комплексной подготовки и развития каждого, кто заботится о своем здоровье.

В распоряжении спортсменов имеется большая бросковая зона, оснащенная современными тренажерами и оборудованием, а также высокотехнологичным покрытием — искусственным синтетическим льдом, который по своим качествам максимально приближен к натуральному. Наличие семи бросковых дорожек позволяет одновременно тренироваться нескольким спортсменам.

Просторные раздевалки и тренерские комнаты, помещения для сушки хоккейной формы и заточки коньков, вместительная парковка, магазин хоккейной экипировки, уютное кафе — здесь все создано для комфортного времяпрепровождения профессионалов и любителей.

На базе хоккейного комплекса планируется проводить массовые катания, хоккейные турниры, соревнования по фигурному катанию, встречи болельщиков и другие спортивные мероприятия.

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