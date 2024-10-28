В Москве появится Международная академия хоккея Александра Овечкина

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге рассказал о планах по строительству спортивных объектов в городе.

По словам Собянина, к 2030 году в Москве будет построено около 500 всесезонных спортивных объектов. В частности, Мневниковской пойме появится Международная академия хоккея Александра Овечкина. Также планируется постройка спорткомплекса ЦСКА на Ленинградском проспекте и спортивного комплекса «Вышка» в Москворечье-Сабурове.

Кроме того, мэр Москвы рассказал о планах по реконструкции спорткомплекса «Олимпийский». Там откроется аквапарк, 15 бассейнов, спортивные и концертные залы и беговая дорожка длиной один километр.