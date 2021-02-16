В Канаде прошел самый долгий матч в истории, команды забили 5177 голов

В Канаде прошел самый длинный матч в истории, сообщает CBС. 40 хоккеистов из Эдмонтона в составе команд «Team Hope» и «Team Cure» провели на площадке 252 часа без перерыва.

Игра шла с 4 по 15 февраля и завершилась победой «Team Hope» со счетом 2649:2528. Встреча проходила на открытой площадке, и температура иногда опускалась до -55 градусов по Цельсию.

Целью мероприятия было собрать средства на исследование рака. Всего удалось собрать 1,8 миллиона долларов для Университета Альберты, что на 300 тысяч превышает заявленную цель.

Игра транслировалась на YouTube-канале World's Longest Game («Самая длинная игра в мире»).