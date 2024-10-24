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Сегодня, 15:23

В Канаде арестовали водителя «Замбони» после аварии в нетрезвом виде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В Канаде водителя ледозаливочной машиной «Замбони» арестовали за вождение в нетрезвом виде, сообщает Global News.

Инцидент произошел на хоккейном катке в городе Челси из провинции Квебек. Нетрезвый водитель врезался на машине для очистки льда в бортик и повредил дверь, а затем испортил лед при попытке сдать назад.

Сообщается, что свидетелями происшествия стали несколько человек, один из которых и вызвал полицию. Приехавшие сотрудники правопорядка провели тест на алкоголь, а затем отпустили водителя «Замбони». Позже он должен явиться в суд.

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