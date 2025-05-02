В ИИХФ рассмотрят жалобу Гашека на слова Дмитрия Медведева

Президент ИИХФ Люк Тардиф отреагировал на заявление экс-вратаря сборной Чехии и члена Зала хоккейной славы Доминика Гашека, который обвинил бывшего президента России Дмитрия Медведева в публичной угрозе убийством.

«Получили письмо Гашека. Оно в повестке следующего заседания совета ИИХФ», — приводит слова Тардифа РИА «Новости».

Медведев пошутил, что Гашек может совершить суицид после снайперского рекорда россиянина Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Гашек в ответ отправил в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (ИИХФ) письма, в которых заявил, что Медведев угрожает ему.