2 мая, 13:11

В ИИХФ рассмотрят жалобу Гашека на слова Дмитрия Медведева

Сергей Разин
корреспондент

Президент ИИХФ Люк Тардиф отреагировал на заявление экс-вратаря сборной Чехии и члена Зала хоккейной славы Доминика Гашека, который обвинил бывшего президента России Дмитрия Медведева в публичной угрозе убийством.

«Получили письмо Гашека. Оно в повестке следующего заседания совета ИИХФ», — приводит слова Тардифа РИА «Новости».

Доминик Гашек и&nbsp;Дмитрий Медведев.Новое безумство Гашека. Обвинил Медведева в угрозе убийством — Дмитрий Анатольевич ответил

Медведев пошутил, что Гашек может совершить суицид после снайперского рекорда россиянина Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Гашек в ответ отправил в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (ИИХФ) письма, в которых заявил, что Медведев угрожает ему.

Источник: РИА Новости
Популярное видео
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 17 12 5 25
2 Каролина 16 11 5 22
3 Питтсбург 17 9 8 21
4 Айлендерс 17 9 8 20
5 Рейнджерс 18 9 9 20
6 Филадельфия 16 8 8 19
7 Коламбус 17 9 8 19
8 Вашингтон 17 8 9 17
Атлантический дивизион И В П О
1 Монреаль 17 10 7 22
2 Оттава 18 9 9 22
3 Бостон 19 11 8 22
4 Детройт 17 10 7 20
5 Флорида 17 9 8 19
6 Тампа-Бэй 16 8 8 18
7 Торонто 18 8 10 18
8 Баффало 17 5 12 14
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 18 12 6 29
2 Даллас 18 11 7 25
3 Виннипег 17 10 7 20
4 Юта 17 10 7 20
5 Чикаго 17 8 9 20
6 Миннесота 18 7 11 18
7 Сент-Луис 17 6 11 15
8 Нэшвилл 18 5 13 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 17 11 6 23
2 Лос-Анджелес 18 9 9 22
3 Сиэтл 17 8 9 21
4 Эдмонтон 19 8 11 20
5 Вегас 16 7 9 19
6 Сан-Хосе 18 8 10 19
7 Ванкувер 18 8 10 17
8 Калгари 19 5 14 12
14.11 03:00 Флорида – Вашингтон 6 : 3
14.11 03:00 Оттава – Бостон 5 : 3
14.11 03:00 Торонто – Лос-Анджелес 3 : 4 ОТ
14.11 03:00 Монреаль – Даллас 0 : 7
14.11 03:00 Детройт – Анахайм 6 : 3
14.11 03:30 Коламбус – Эдмонтон 5 : 4
14.11 05:00 Калгари – Сан-Хосе 2 : 0
14.11 05:00 Колорадо – Баффало 6 : 3
14.11 06:00 Сиэтл – Виннипег 5 : 3
14.11 06:00 Вегас – Айлендерс 3 : 4 ОТ
