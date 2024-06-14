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Сегодня, 21:11

В Госдуме РФ заявили, что канадское хоккейное общество хотело заступиться за Третьяка

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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова рассказала, что канадское хоккейное общество хотело заступиться за президента ФХР Владислава Третьяка, чтобы его не вносили в санкционный список этой страны.

«Мы общались с канадским хоккейным сообществом. Когда начали вносить в список санкций меня и Владислава Александровича, они хотели вступиться. Когда был юбилей суперсерии, они хотели, чтобы кто-то приехал. Именно лично к Третьяку с глубоким уважением относятся в Канаде и в Америке. Но это политическая конъюнктура, им нельзя иначе», — приводит слова Журовой ТАСС.

В четверг, 14 июня, Третьяк был внесен в санкционный список Канады.

Сборная России не выступает в международных турнирах с 2022 года из-за санкций ИИХФ.

Источник: ТАСС
Хоккей
Владислав Третьяк
Светлана Журова
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  • andy1962

    Хватит лапшу-то на уши вешать, Журова. Плевать этим нацистским канадским подонкам на Третьяка. Ты хоть слышала про аплодисменты в канадском парламенте в честь эсэсовца Гуньки? ась? ну, нет, конечно...

    14.06.2024

    • Власти Канады ввели санкции против Владислава Третьяка
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    5 - 2
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    1 - 0
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    24.04 19:00
    Локомотив – Металлург Мг
    		 1 : 2
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