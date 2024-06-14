В Госдуме РФ заявили, что канадское хоккейное общество хотело заступиться за Третьяка
Депутат Госдумы РФ Светлана Журова рассказала, что канадское хоккейное общество хотело заступиться за президента ФХР Владислава Третьяка, чтобы его не вносили в санкционный список этой страны.
«Мы общались с канадским хоккейным сообществом. Когда начали вносить в список санкций меня и Владислава Александровича, они хотели вступиться. Когда был юбилей суперсерии, они хотели, чтобы кто-то приехал. Именно лично к Третьяку с глубоким уважением относятся в Канаде и в Америке. Но это политическая конъюнктура, им нельзя иначе», — приводит слова Журовой ТАСС.
В четверг, 14 июня, Третьяк был внесен в санкционный список Канады.
Сборная России не выступает в международных турнирах с 2022 года из-за санкций ИИХФ.
Источник: ТАСС
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|Счет в серии
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