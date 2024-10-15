В Финляндии убит 29-летний хоккеист Пухакка

Бывший хоккеист Янне Пухакка был найден мертвым в своем доме в финском Эспоо, сообщает газета Ilta-Sanomat.

Как отмечает источник, в убийстве 29-летнего спортсмена подозревается его 66-летний сожитель Рольф Нордмо. По версии следствия, Пухакка скончался в восемь часов вечера в воскресенье, 13 октября. Полиция подозревает, что убийство было преднамеренным: между мужчинами завязалась ссора, во время которой Нордмо схватил пистолет и выстрелил в хоккеиста.

На профессиональном уровне Пухакка выступал за такие клубы, как «Эспоо Блю», «Эспоо Юнайтед», «ТуТо» и «Гап». Он является бронзовым призером чемпионата мира по хоккею среди юниоров в составе национальной команды Финляндии. Пухакка завершил игровую карьеру в 2018 году.