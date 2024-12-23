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Сегодня, 12:14

В Федерации хоккея Узбекистана планируют натурализацию россиян из «Хумо»

Камила Абдурахманова
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Вице-президент федерации хоккея Узбекистана Баходир Гафуров рассказал, что структура занимается процессом натурализации российских игроков «Хумо» для их участия в чемпионате мира дивизиона IV 2025 года в составе национальной команды.

«Наш клуб «Хумо» — это костяк сборной, мы запустили процесс натурализации порядка семи-восьми российских игроков и в дальнейшем планируем продолжать этот процесс. Это нужно для того, чтобы в 2025 году они сумели выступить за нашу сборную.

По всей видимости, мы отправимся на чемпионат мира прямо с сезона, костяк команды составят ребята из «Хумо», а часть ребят мы подтянем из молодежи, которая у нас есть», — приводит слова Гафурова ТАСС.

Узбекистан был принят в состав Международной федерации хоккея на полугодовом конгрессе в сентябре 2019 года. В 2025 году сборная Узбекистана дебютирует в дивизионе IV на чемпионате мира, который пройдет в Ереване с 13 по 19 апреля.

Источник: ТАСС
Хоккей
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