Узбекистан, Иран и Ливан приняты в ИИХФ

Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила о вступлении пяти новых стран. Ранее уже было объявлено о принятии в ряды организации федераций хоккея Алжира и Колумбии. Теперь же стало известно, что в ИИХФ вошли Узбекистан, Иран и Ливан.

В профиле Федерации хоккея Узбекистана указано, что в стране 369 хоккеистов (113 мужчин, четыре женщины, 252 юниоров) и четыре катка. Возглавляет федерацию Бахтиер Фазылов.

— Хотел бы поблагодарить всех членов ИИХФ, которые поддержали нас и проголосовали за нас, — сказал Фазылов. — Я разделяю это чувство гордости со всеми хоккейными болельщиками в моей стране и верю, что новый статус даст нам новые возможности для развития игры в Узбекистане.