Умер первый в истории вратарь сборной Казахстана

Ушел из жизни бывший вратарь и тренер сборной Казахстана Леонид Шиляев, сообщает портал Shaiba.kz.

Шиляев стал первым вратарем в истории сборной этой страны. Выступал за карагандинский "Автомобилист" и "Строитель" с 1980 по 1994 годы. Выступал за сборную Казахстана на первом для нее чемпионате мира в 1993 году.

В качестве тренера специалист работал в астанинском "Барысе" (2004-2005), павлодарском "Иртыше" (2006-2007), карагандинской "Сарыарке" (2007-2008) и кокшетауском "Арлане" (2009-2013).