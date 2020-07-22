Умер олимпийский чемпион Александр Гусев

Умер олимпийский чемпион Инсбрука, участник суперсерии в 1972 году Александр Гусев. Хоккеисту было 73 года.

Информация о смерти Гусева появилась в Telegram-канале журналиста Василия Конова. Ее подтвердил официальный сайт ПХК ЦСКА.

Гусев с 1967 по 1978 год выступал за ЦСКА. Он является семикратным чемпионом СССР. В 313 матчах первенства Советского Союза он забил 64 гола.

Дважды он становился чемпионом мира и Европы. С 1984 по 1990 год Гусев был тренером СКА МВО (Калинин).