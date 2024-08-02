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Сегодня, 17:47

Умер хоккеист молодежной команды «Торпедо» из Усть-Каменогорска

Виктория Кравченко
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Умер вратарь молодежной команды «Торпедо» из Усть-Каменогорска Иван Пыленок, сообщает сайт клуба. Ему было 19 лет.

В заявлении говорится, что вчера, 1 августа, спортсмен во дворце спорта плохо себя почувствовал. Ему была оказана первая помощь и вызвана скорая.

«Врачи постарались помочь спортсмену, организовали срочную госпитализацию. К огромному сожалению, несмотря на комплекс предпринятых мер, Иван скончался в больнице» — говорится в заявлении.

Клуб выразил соболезнования родным и близким хоккеиста.

В регулярном чемпионате молодежной лиги Казахстана сезона-2023 Пыленок провел 16 матчей.

Источник: Сайт ХК
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