Угадай, как сыграют Россия и Чехия!

В воскресенье, 9 февраля, в заключительном матче Шведских игр встретятся сборные России и Чехии. Матч на арене Ericsson Globe в Стокгольме начнется в 14.15 по московскому времени.

У команды Алексея Кудашова дела на этом турнире идут неважно. В первом матче россияне уступили Финляндии (0:3), а в субботу не справились с хозяевами (2:5). В составе наших во втором матче отличились Павел Порядин и Павел Кудрявцев. Шайба Порядина в середине третьего периода прервала безголевую серию сборной.

Правда, стоит отметить, что на Шведские игры команда Алексея Кудашова поехала в сверхэкспериментальном составе: шесть игроков месяц назад завоевали серебро на молодежном чемпионате мира.

Эксперты БК «Лига Ставок» полагают, что в третьем матче шансы нашей команды на победу будут, пусть и незначительно, но выше. Коэффициент на успех россиян в основное время оценивается в 2,30. Для сравнения ничью можно взять за 4,30, победу чехов — за 2,55. Есть надежда, что наша молодежь, положив начало заброшенным шайбам, раззабивается. Индивидуальный «Тотал» России больше 2,5 оценивается с коэффициентом 1,88. Неплохой вариант для «экспресса». А как считаете вы?

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