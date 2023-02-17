Участники Sirius Sochi Cup прошли тестирование по методике ФХР
В Сочи продолжается детский хоккейный турнир Sirius Sochi Cup-2023, в котором участвуют восемь команд, составленные из игроков 2014-2015 годов рождения. 17 февраля после окончания матчей юные хоккеисты прошли тестирование скоростных компонентов по методике, разработанной Федерацией хоккея России. Спортсмены сдали нормативы, позволяющие определить их скоростные качества и координацию на льду при помощи высокоточного оборудования.
— Тесты проводились на скорость: движение с шайбой, без шайбы, змейкой. Дети первый раз видят такую технику — это новый опыт для них. Все остались довольны. По результатам тестирования мы узнаем, над какими компонентами следует поработать в будущем каждому игроку, — рассказал «СЭ» тренер сборной Краснодарского края Егор Коробейников.
Также тренер прокомментировал регламент турнира Sirius Sochi Cup. Матчи проходят в формате «четыре на четыре» на половину классической площадки.
— Это лучший формат для этого возраста. Дети играют короткими отрезками. Каждый хоккеист получает возможность поучаствовать в игре: подержать шайбу, бросить по воротам, забить гол, порадоваться за партнеров. Когда команды играют на все поле, дети преодолевают большую дистанцию. На короткой площадке игра проходит быстрее: смены не такие длинные и нужно принимать больше решений, — заявил Егор Коробейников.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|65
|47
|18
|99
|2
|Локомотив
|65
|40
|25
|88
|3
|Торпедо
|63
|41
|22
|87
|4
|ЦСКА
|63
|39
|24
|86
|5
|Динамо М
|64
|36
|28
|82
|6
|Витязь
|64
|33
|31
|74
|7
|Северсталь
|63
|27
|36
|67
|8
|Динамо Мн
|65
|26
|39
|65
|9
|Спартак
|64
|27
|37
|62
|10
|Куньлунь
|64
|21
|43
|48
|11
|Сочи
|63
|8
|55
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|64
|38
|26
|85
|2
|Автомобилист
|63
|35
|28
|79
|3
|Авангард
|64
|36
|28
|79
|4
|Сал. Юлаев
|64
|35
|29
|79
|5
|Сибирь
|64
|36
|28
|79
|6
|Металлург
|63
|33
|30
|77
|7
|Адмирал
|64
|31
|33
|71
|8
|Нефтехимик
|65
|31
|34
|68
|9
|Амур
|64
|29
|35
|67
|10
|Трактор
|64
|28
|36
|66
|11
|Барыс
|64
|26
|38
|59
|18.02
|10:00
|
Адмирал – Автомобилист
|- : -
|18.02
|10:00
|
Амур – Ак Барс
|- : -
|18.02
|14:30
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|- : -
|18.02
|15:00
|
Металлург – Сочи
|- : -
|18.02
|17:00
|
Куньлунь – Барыс
|- : -
|18.02
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|18.02
|17:00
|
Витязь – Динамо М
|- : -
|18.02
|17:00
|
Спартак – Северсталь
|- : -
|18.02
|17:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -