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Сегодня, 22:12

Участники Sirius Sochi Cup прошли тестирование по методике ФХР

Михаил Скрыль
Корреспондент
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В Сочи продолжается детский хоккейный турнир Sirius Sochi Cup-2023, в котором участвуют восемь команд, составленные из игроков 2014-2015 годов рождения. 17 февраля после окончания матчей юные хоккеисты прошли тестирование скоростных компонентов по методике, разработанной Федерацией хоккея России. Спортсмены сдали нормативы, позволяющие определить их скоростные качества и координацию на льду при помощи высокоточного оборудования.

— Тесты проводились на скорость: движение с шайбой, без шайбы, змейкой. Дети первый раз видят такую технику — это новый опыт для них. Все остались довольны. По результатам тестирования мы узнаем, над какими компонентами следует поработать в будущем каждому игроку, — рассказал «СЭ» тренер сборной Краснодарского края Егор Коробейников.

Также тренер прокомментировал регламент турнира Sirius Sochi Cup. Матчи проходят в формате «четыре на четыре» на половину классической площадки.

— Это лучший формат для этого возраста. Дети играют короткими отрезками. Каждый хоккеист получает возможность поучаствовать в игре: подержать шайбу, бросить по воротам, забить гол, порадоваться за партнеров. Когда команды играют на все поле, дети преодолевают большую дистанцию. На короткой площадке игра проходит быстрее: смены не такие длинные и нужно принимать больше решений, — заявил Егор Коробейников.

Хоккей
ФХР
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5 Динамо М 64 36 28 82
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8 Динамо Мн 65 26 39 65
9 Спартак 64 27 37 62
10 Куньлунь 64 21 43 48
11 Сочи 63 8 55 25
Восточная конференция И В П О
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2 Автомобилист 63 35 28 79
3 Авангард 64 36 28 79
4 Сал. Юлаев 64 35 29 79
5 Сибирь 64 36 28 79
6 Металлург 63 33 30 77
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8 Нефтехимик 65 31 34 68
9 Амур 64 29 35 67
10 Трактор 64 28 36 66
11 Барыс 64 26 38 59
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Адмирал – Автомобилист
 - : -
18.02 10:00
Амур – Ак Барс
 - : -
18.02 14:30
Сал. Юлаев – Сибирь
 - : -
18.02 15:00
Металлург – Сочи
 - : -
18.02 17:00
Куньлунь – Барыс
 - : -
18.02 17:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
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Витязь – Динамо М
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Спартак – Северсталь
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