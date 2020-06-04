Нина Крутова, супруга двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Владимира Крутова, рассказала об инциденте с женой генерального менеджера «Ванкувера» Пэта Куинна.

— Над нами чересчур назойливую опеку взяла жена генерального менеджера «Ванкувера» Пэта Куинна. Она-то все и испортила. Как-то раз закрыла меня в своей машине и повезла меня завтракать с ней — так Сандре это захотелось. У меня двое детей дома, Володя на тренировку поехал. А ей — лишь бы позавтракать. И говорит мне на ломаном русском: «Ты есть Canada!» Я отвечала: «Нет, я есть Russia!» Она: «Ноу, ноу!» Такая зараза! Страшная женщина.

Она сначала над Ленкой Ларионовой шефство взяла, она от нее тоже с ума сходила. А потом на нас переключилась. Закрыла меня в машине на кнопки, представляете, я даже выйти оттуда не могла. Как будто мне 15 лет. А мне — 34. Я взрослая женщина, мать двоих детей. Не знаю, зачем ей это было надо, но она всюду лезла.

Но в тот раз ни на какой завтрак я с ней не пошла. Приехали в подземный гараж, я вышла, наконец, из машины — и от нее убежала! Языка не знаю, денег с собой нет ни цента, более того — не знаю, какой у меня домашний адрес... Остановила машину, которая развозила цветы.

Не знаю, как я водителю объяснила, куда мне ехать. Правда — не помню. Сказала только на какой-то дикой смеси русского и английского, что мой муж — «Russian hockey player Владимир Крутов». И каким-то образом он довез меня до дома. Вместо денег я ему вынесла из дома матрешку. Этот мужик был такой довольный!

А приехала домой — ни Володи, ни Алеши. Знаю, что у Вовы тренировка, и думаю: «Где же мой Алешка пятилетний?» Оказалось — Володя, увидев, что меня нет, взял его с собой на тренировку. Он сидел на трибунах. В общем, Сандра — это отдельный разговор. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью с женой Владимира Крутова — здесь