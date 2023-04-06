Хоккей
Новости
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ НХЛ Результаты Чемпионат мира МЧМ по хоккею 2023
Олимпиада
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
Игры
Главная
Хоккей

Сегодня, 18:08

Турнир Кубок Черного моря по хоккею среди молодежных сборных пройдет в Стамбуле

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Турнир молодежных сборных по хоккею Кубок Черного моря пройдет в Стамбуле, сообщает Федерация хоккея России.

В турнире примут участие два состава молодежной сборной России (игроки до 20 лет): Россия U20 (красные) и Россия U20 (белые), молодежная сборная Белоруссии, а также сборная чемпионата Турции (игроки национальной команды Турции и легионеры).

Также сообщается, что состоится турнир в формате «3 на 3».

Во время турнира ФХР проведет благотворительные акции и мероприятия с целью поддержки пострадавших от землетрясения 6 февраля 2023 года.

Также в рамках турнира состоится серия мастер-классов для юниорских сборных Турции U16 и U17.

Кубок Черного моря проводится с 2014 года в конце мая — начале июня.

Источник: https://fhr.ru/news/item/99214/
Хоккей
2
0
Читайте также
«Крылья» погубил несчастный случай. ЦСКА — в финале Пути РПЛ благодаря позднему автоголу
«Терпеть не могу это!» Легендарный Гретцки обвинил Кузнецова в неуважении
Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине
МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за конфликт на Украине
Треповой вызвали «скорую» после девятичасового допроса
«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
Популярное видео
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Быков считает, что попытки принизить российских спортсменов будут продолжаться
Положение команд
Футбол
Хоккей
Новости
RSS RSS
Все новости