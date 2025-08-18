Турнир имени Николая Пучкова: даты проведения, участники турнира, расписание матчей

Турнир имени Пучкова пройдет с 25 по 27 августа в Санкт-Петербурге, участниками станут СКА, «Автомобилист» и «Ак Барс». Предлагаем ознакомиться с расписанием матчей (московское время).

25 августа, понедельник

18.00. СКА — «Ак Барс»;

26 августа, вторник

17.00. «Автомобилист» — «Ак Барс»;

27 августа, среда

19.00. СКА — «Автомобилист».

Предсезонный хоккейный турнир в Ленинграде был учреждён в конце 60-х и проводился до 1991 года. После семилетнего перерыва летний хоккей вернулся в Петербург в 1999 году, но тогда участие в турнире принимали только местные команды. В 2000 году соревнования были посвящены памяти тренера Николая Никитина. С 2007 года турнир стал носить имя Николая Пучкова.