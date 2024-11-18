Три клуба-партнера FONBET примут участие в новом чемпионате КХЛ 3х3
В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная запуску проекта «Чемпионат КХЛ 3х3» — нового турнира в системе Континентальной хоккейной лиги. На вопросы журналистов ответили президент лиги Алексей Морозов, а также вице-президенты Андрей Точицкий и Сергей Доброхвалов.
19 декабря стартует первый в истории чемпионат КХЛ 3х3 — новый формат хоккея, который позволит взглянуть на игру под другим углом и привлечет новую аудиторию. Команды будут поделены на два дивизиона. Всего в турнире примут участие восемь команд — это «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», «Ак Барс», «Барыс» и три клуба — партнера FONBET: «Салават Юлаев», «Металлург» и «Авангард».
«Формат хоккея 3х3 — очень перспективное направление. Как титульный партнер КХЛ компания FONBET с удовольствием подключилась к проработке идеи создания официального чемпионата внутри лиги. Тем более что этот формат получил мировое признание и в скором будущем может стать частью программы зимних Олимпийских игр. А это новая почва для работы, новая аудитория. Чемпионат будет рассчитан на молодую аудиторию, он будет динамичным, ярким — это нам очень близко по духу. Ждем старта 19 декабря!», — заявил генеральный директор FONBET Сергей Анохин.
Регулярный чемпионат продлится с декабря 2024 года по июнь 2025 года, будет сыграно 312 матчей на площадке 34 на 18 метров. Каждый из 24 туров укладывается в четыре дня — с четверга по воскресенье. Программу заключительного дня завершит суперигра — с участием двух лучших команд по итогам тура, в котором победитель получает денежный приз в миллион рублей. При этом результат встречи не влияет на турнирные расклады: очки за победу в ней не начисляются.
«Мы рады объявить о запуске нового проекта КХЛ — международной лиги по хоккею 3х3. За два года после тестового турнира в Мытищах проделана большая работа по созданию и подготовке всех необходимых регламентных механизмов для проведения такого масштабного проекта. Хоккей 3х3 набирает популярность, и отчетливо видны его олимпийские перспективы. Мы благодарны нашим партнерам — компаниям FONBET и Winline и Министерству спорта Российской федерации за возможность реализации этого проекта», — сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.
Длительность каждого периода — семь минут чистого времени, перерыв между периодами всего две минуты. Силовые приемы и драки запрещены, вместо удалений — штрафные броски с преследованием. Финальный отрезок турнира пройдет по системе группового этапа с последующим плей-офф.
«Запуск чемпионата 3х3 — это шаг в работе с молодым поколением, мы предлагаем динамичный, быстрый хоккей, а просмотр одного матча займет около 30 минут. Матчи будут проводиться на «Южном Льду» под Москвой, и зрители смогут посетить матчи, но наш акцент — это цифровая среда. Лига, клубы и партнеры будут активно работать в социальных сетях, привлекая и завлекая новую аудиторию», — высказался вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.
В чемпионате КХЛ 3х3 будет действовать два типа заявки: на тур и на сезон. Заявка на тур состоит из десяти игроков, двое из которых — вратари. Одной из главных особенностей чемпионата КХЛ 3х3 будет новый тип контракта. Клубы смогут заключать соглашения с хоккеистами именно под выступление в новом турнире. Также клубы обязаны заявить уже действующих хоккеистов из системы основного клуба. По регламенту такой хоккеист должен провести в КХЛ не менее 200 матчей либо 80 матчей за последние пять сезонов. Благодаря этому пункту удастся сохранить конкурентоспособность и привлечь в новый турнир по-настоящему основных хоккеистов клубов-участников. Дедлайна на переходы и подписания хоккеистов нет.
Матчи чемпионата КХЛ 3х3 будут транслироваться на федеральном канале «Матч ТВ», KHL, KHL Prime, онлайн-кинотеатре «Кинопоиск», а также на сайте и в приложении FONBET.
Источник: Официальный сайт КХЛ
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|17
|13
|4
|26
|2
|Нью-Джерси
|21
|12
|9
|26
|3
|Вашингтон
|17
|12
|5
|25
|4
|Рейнджерс
|16
|11
|5
|23
|5
|Филадельфия
|18
|8
|10
|18
|6
|Айлендерс
|18
|7
|11
|18
|7
|Питтсбург
|20
|7
|13
|17
|8
|Коламбус
|17
|6
|11
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|18
|12
|6
|25
|2
|Торонто
|19
|11
|8
|24
|3
|Тампа-Бэй
|16
|9
|7
|19
|4
|Бостон
|19
|8
|11
|19
|5
|Оттава
|17
|8
|9
|17
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|17
|7
|Детройт
|17
|7
|10
|15
|8
|Монреаль
|18
|6
|12
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|18
|15
|3
|30
|2
|Миннесота
|17
|11
|6
|25
|3
|Даллас
|16
|11
|5
|22
|4
|Колорадо
|18
|9
|9
|18
|5
|Юта
|17
|7
|10
|17
|6
|Сент-Луис
|19
|8
|11
|17
|7
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|15
|8
|Чикаго
|18
|6
|12
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|11
|7
|24
|2
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|23
|3
|Ванкувер
|17
|9
|8
|21
|4
|Калгари
|18
|9
|9
|21
|5
|Эдмонтон
|18
|9
|9
|20
|6
|Сиэтл
|19
|9
|10
|19
|7
|Анахайм
|16
|6
|10
|14
|8
|Сан-Хосе
|19
|5
|14
|14
|18.11
|01:00
|
Каролина – Сент-Луис
|4 : 1
|18.11
|04:00
|
Ванкувер – Нэшвилл
|3 : 5
|18.11
|04:00
|
Вегас – Вашингтон
|2 : 5
|18.11
|05:00
|
Сиэтл – Рейнджерс
|0 : 2