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Три клуба-партнера FONBET примут участие в новом чемпионате КХЛ 3х3

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В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная запуску проекта «Чемпионат КХЛ 3х3» — нового турнира в системе Континентальной хоккейной лиги. На вопросы журналистов ответили президент лиги Алексей Морозов, а также вице-президенты Андрей Точицкий и Сергей Доброхвалов.

19 декабря стартует первый в истории чемпионат КХЛ 3х3 — новый формат хоккея, который позволит взглянуть на игру под другим углом и привлечет новую аудиторию. Команды будут поделены на два дивизиона. Всего в турнире примут участие восемь команд — это «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», «Ак Барс», «Барыс» и три клуба — партнера FONBET: «Салават Юлаев», «Металлург» и «Авангард».

«Формат хоккея 3х3 — очень перспективное направление. Как титульный партнер КХЛ компания FONBET с удовольствием подключилась к проработке идеи создания официального чемпионата внутри лиги. Тем более что этот формат получил мировое признание и в скором будущем может стать частью программы зимних Олимпийских игр. А это новая почва для работы, новая аудитория. Чемпионат будет рассчитан на молодую аудиторию, он будет динамичным, ярким — это нам очень близко по духу. Ждем старта 19 декабря!», — заявил генеральный директор FONBET Сергей Анохин.

Регулярный чемпионат продлится с декабря 2024 года по июнь 2025 года, будет сыграно 312 матчей на площадке 34 на 18 метров. Каждый из 24 туров укладывается в четыре дня — с четверга по воскресенье. Программу заключительного дня завершит суперигра — с участием двух лучших команд по итогам тура, в котором победитель получает денежный приз в миллион рублей. При этом результат встречи не влияет на турнирные расклады: очки за победу в ней не начисляются.

«Мы рады объявить о запуске нового проекта КХЛ — международной лиги по хоккею 3х3. За два года после тестового турнира в Мытищах проделана большая работа по созданию и подготовке всех необходимых регламентных механизмов для проведения такого масштабного проекта. Хоккей 3х3 набирает популярность, и отчетливо видны его олимпийские перспективы. Мы благодарны нашим партнерам — компаниям FONBET и Winline и Министерству спорта Российской федерации за возможность реализации этого проекта», — сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

Длительность каждого периода — семь минут чистого времени, перерыв между периодами всего две минуты. Силовые приемы и драки запрещены, вместо удалений — штрафные броски с преследованием. Финальный отрезок турнира пройдет по системе группового этапа с последующим плей-офф.

«Запуск чемпионата 3х3 — это шаг в работе с молодым поколением, мы предлагаем динамичный, быстрый хоккей, а просмотр одного матча займет около 30 минут. Матчи будут проводиться на «Южном Льду» под Москвой, и зрители смогут посетить матчи, но наш акцент — это цифровая среда. Лига, клубы и партнеры будут активно работать в социальных сетях, привлекая и завлекая новую аудиторию», — высказался вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.

В чемпионате КХЛ 3х3 будет действовать два типа заявки: на тур и на сезон. Заявка на тур состоит из десяти игроков, двое из которых — вратари. Одной из главных особенностей чемпионата КХЛ 3х3 будет новый тип контракта. Клубы смогут заключать соглашения с хоккеистами именно под выступление в новом турнире. Также клубы обязаны заявить уже действующих хоккеистов из системы основного клуба. По регламенту такой хоккеист должен провести в КХЛ не менее 200 матчей либо 80 матчей за последние пять сезонов. Благодаря этому пункту удастся сохранить конкурентоспособность и привлечь в новый турнир по-настоящему основных хоккеистов клубов-участников. Дедлайна на переходы и подписания хоккеистов нет.

Матчи чемпионата КХЛ 3х3 будут транслироваться на федеральном канале «Матч ТВ», KHL, KHL Prime, онлайн-кинотеатре «Кинопоиск», а также на сайте и в приложении FONBET.

Источник: Официальный сайт КХЛ

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