Третьяк встретился с канадскими участниками Суперсерии-1972

Бывший вратарь сборной СССР и президент ФХР Владислав Третьяк встретился с участниками Суперсерии-1972 канадцами Питом Маховличем и Деннисом Халлом. Мероприятие прошло в онлайн-формате.

На этой встрече Третьяк отметил, что Суперсерия-1972 является значимым событием в хоккее.

«Я выступал на четырех Олимпиадах и пятнадцати чемпионатах мира. Но Суперсерия 1972 года — самые выдающиеся и незабываемые матчи в моей жизни! Да и в истории хоккея тоже. Это уникальное событие — как полет Юрия Гагарина в космос. Повторить невозможно, но помнить о нем мы должны всегда. Во время Суперсерии мы показали, что наша страна — великая хоккейная держава», — приводит пресс-служба ФХР слова Третьяка.

Третьяк во время Суперсерии был основным вратарем сборной СССР. Он сыграл все восемь матчей, отбил более двухсот бросков и дважды признавался первой звездой встреч. Халл стал одним из самых результативных форвардов канадской сборной в Суперсерии (2+2), а Маховлич забил Третьяку лишь в одном матче на этом мероприятии.